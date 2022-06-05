Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
495.564
0.14%
BTXN Coin
13.69
5.22%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

    Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.
    • 05.06.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1007'nci gününde sürüyor.

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek, 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylem yapan anne Zümrüt Salim, çocuğuna kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam edeceğini söyledi.

    "3 yıldır oğlumun peşindeyim, çocuğumu alacağım"

    "3 yıldır oğlumun peşindeyim. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle oğlumu alacağım. Çocuğumu istiyorum. Artık bu zulüm nereye kadar?" diyen Salim, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

    16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de 9 yıldır evladını görmediğini, sesini duymadığını belirtti.

    "Artık dayanacak halimiz kalmadı"

    AA'ya göre Ödümlü, oturma eylemini evlatları için sürdürmekte kararlı olduklarını anlatarak, "Burayı terk etmeyeceğiz, evladımızı istiyoruz. 9 yıldır bu hasreti çekiyoruz. Eşim hasta. Ben de hastayım ama ayakta durmaya çalışıyorum. Oğlum dön evine gel. Artık dayanacak halimiz kalmadı." dedi.

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor VİDEO

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor #1

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor #2

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor #3

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Bursa’nın eşsiz lezzetlerine yoğun ilgi
    Ekonomi

    Bursa’nın eşsiz lezzetlerine yoğun ilgi

    İstanbul'da tekmeli yumruklu kavga
    3. Sayfa

    İstanbul'da tekmeli yumruklu kavga

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir