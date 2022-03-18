Meteorolojiden kuvvetli ve yoğun kar uyarısı

Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde, kuvvetli ve yoğun kar beklendiği bildirildi. İstanbul'da kar kalınlığının 30 santimetreyi bulacağı belirtildi.

Kış şartları, ülke genelinde etkisini yitirmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alının tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, İstanbul dahil birçok il yoğun kar yağışına karşı uyarıldı.

Birçok il ve ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR KALINLIĞININ 30 SANTİMETRE OLMASI BEKLENİYOR

Özellikle İstanbul'da, kar kalınlığının cumartesi ve pazar günleri Boğaz çevresinde 8-10 santim, Terkos civarında 30 santim civarında olması bekleniyor.

Kar İstanbul'da, salı ve çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR UYARISI

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı bekleniyor.

YÜKSEK BÖLGELERDE ÇIĞ RİSKİ

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 2-5 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtiliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

1 İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

3 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu

9 Adana: Çok bulutlu, Kuzey ve batısı yerel olmak üzere sağanak yağışlı

14 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18 Samsun: Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvvetli olması bekleniyor.

3 Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

3 Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

-2 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 6

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