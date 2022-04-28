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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin'le görüştü

    Bir hafta içinde iki kere görüşme gerçekleştiren iki lider, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeleri değerlendirdi.
    • 28.04.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 14:19
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaş sürecinin devam etmesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yoğun bir telefon trafiği yaşıyor.

    Liderler iki gün önce görüşmüş; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin'e savaşın sonlanması gerektiğini söylemişti.

    Erdoğan ile Putin bugün yeniden bir görüşme yaptı.

    Görüşmenin ana gündemi ise savaştı.

    "Türkiye'nin çabaları sürecek"

    Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirtti.

    İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye, iki komşu arasındaki krizin aşılması ve sulhün hakim kılınması için çabalarını kararlılık ve samimiyetle devam ettirecek." vurgusunu yaptı.

    Putin'den 'takas' teşekkürü

    AA'nın haberine göre görüşmede ele alınan bir diğer konu ise Rusya ve ABD arasında dün Ankara'da gerçekleşen takas oldu.

    Putin, Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takas dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

    MİT'in takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki diyaloğun devamının, bölgedeki trajedilerin önüne geçilmesi ve istikrarın sağlanmasına katkı yapacağını da söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin le görüştü #1

    Ukraynalılardan 'Erdoğan Mariupol'ü kurtar' çağrısı

    Türkiye'nin savaşı barışa çevirme mücadelesi sürerken, Kiev sokaklarında bir araya gelen Ukraynalıların ise Rus ordusunun kontrolüne geçen Mariupol kenti için yardım talepleri devam ediyor.

    Kiev'de göstericiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi


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