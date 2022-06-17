İstanbul Boğazı turkuaza döndü

Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Turkuaza dönen İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda denizin rengi turkuaz renge bürünürken, boğazın güzelliğine güzellik kattı.

İstanbullu vatandaşlar ise bu harika manzaranın tadını çıkarıp, fotoğraf çekti.

Denizin rengi turkuaza büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün birlikte gökyüzünden görüntülendiği manzarada ise boğazın kilometrelerce uzunluğu adeta bir tabloyu anımsatıyor.