İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka yoğunluğu haritasını Twitter'dan paylaştı.

EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Açıklanan haritaya göre, 12-18 Haziran arasında en çok vaka görülen iller Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize oldu.

En az vaka görülen iller ise Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

"VAKA SAYILARININ DÜŞÜŞ HIZI AZALSA DA NORMALLEŞMEYE ENGEL DEĞİL, AŞI İLE BİTECEK"

Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca'nın açıkladığı vaka sayısı en çok azalan iller haritasında ise, son bir haftada vakada en çok azalma görülen iller Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli oldu.