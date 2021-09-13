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    Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    MSB'nin düzenlediği operasyonda, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü. Bakanlık, terörle mücadeleye devam mesajı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 11:18
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    Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır ötesinde yapılan terör operasyonuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

    Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist tespit edildiğini duyurdu.

    2 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!" notuyla bilgilendirme yapan MSB, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Irak ın kuzeyinde 2 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

    "İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

    Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

    Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

    Irak ın kuzeyinde 2 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #2

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