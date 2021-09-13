- Haberler
- Gündem Haberleri
- Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'nin düzenlediği operasyonda, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist öldürüldü. Bakanlık, terörle mücadeleye devam mesajı verdi.
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 10:55
- Güncelleme : 13.09.2021 - 11:18
Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır ötesinde yapılan terör operasyonuna ilişkin bilgilendirme yaptı.
Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist tespit edildiğini duyurdu.
2 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!" notuyla bilgilendirme yapan MSB, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.