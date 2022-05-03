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    Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 18:25
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle ülke liderleriyle telefon görüşmelerini sürdürüyor.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Bayramlaşma telefonları ikinci günde de devam etti

    Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı #1


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