Stoltenberg: Türkiye önemli bir müttefik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Sadece haritaya bakarsanız bunu görebilirsiniz." dedi.

Türkiye, yıllardır NATO bünyesinde dahil olduğu tüm etkinliklerinde en ön saflarda yer almasına karşın, aynı hasssasiyeti terörle mücadelede, ulusal egemenliğine ve çıkarlarına saygıda yeteri kadar göremiyor.

Bu bağlamda, Türkiye'nin, Rusya, Çin, Pakistan ve yeri geldiğinde İran eksenli ilişkilerini artırması Avrupa Birliği, ABD ve NATO'yu rahatsız ediyor.

Türkiye'nin Batılı ülkeler ve NATO için bölgede ne kadar önemli olduğunu bilen liderler, "politik" de olsa sıcak söylemleri tekrar edip duruyor.

"NATO'NUN ADAPTASYONU" KONFERANSINDA TÜRKİYE SORUSU

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, California'daki Stanford Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi tarafından düzenlenen "NATO'nun adaptasyonu" konulu video konferansa katıldı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili bir soruya Stoltenberg, NATO müttefikleri arasındaki farklılıkların yeni bir şey olmadığını; NATOnun bu farklılıkları, anlaşmazlıkları, sorunları tartışmak ve çözüm bulmak için iyi bir platform olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Ankara'ya S-400, Doğu Akdeniz ve mülteci sorunu gibi konularda endişelerin dile getirildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"HARİTAYA BAKARSAN, TÜRKİYE'NİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRÜRSÜN"

"Fakat şunu da anlamalıyız ki Türkiye önemli bir müttefik. Çünkü sadece haritaya bakarsan ne kadar önemli olduğunu görebilirsin.





"TÜRKİYE'DEKİ HAVALİMANLARI ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Özellikle Irak ve Suriye'ye sınırı olduğundan, DEAŞ ile mücadelede kaydedilen ilerlemeden, bölgede DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerde milyonlarca insanın özgürleştirilmesinden, altyapı temelleri ile Türkiye'deki havalimanları çok büyük önem taşıyor."

Sorunların çözümünde, doğru yönde adım atmak için gerginliği azaltma arayışı içinde olduklarını vurgulayan Stoltenberg, bu konuda NATO içinde çatışma çözme mekanizması kurduklarını ve olumlu ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.