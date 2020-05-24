Koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 118 bin 694 oldu. Virüs 32 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 32 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 340 oldu.

"YOĞUN BAKIM DESTEĞİNE İHTİYAÇ GİDEREK AZALIYOR"

Bakan Koca paylaşımını, "İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYISI 120 BİNE YAKLAŞTI. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. GÜÇLÜ TEDBİR, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." notuyla yaptı.