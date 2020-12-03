Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler dolayısıyla tazminat davası açtı.

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Aralık’taki Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarını hedef alındığı vurgulandı.

Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği belirtildi.

"VATAN HAİNİ YAKIŞTIRMASI ELEŞTİRİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarszılaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek bir FETÖ yöntemidir ve ancak FETÖ’nün örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir. Davalı, bugün FETÖ’nün egemen olmadığı özgür bir ülkede yaşıyorsa bunu öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza ve ona destek veren milletimize borçlu olduğunu unutmamalıdır. Davalının konuşması içeriğinde Sayın Cumhurbaşkanımıza 'vatan haini' yakıştırması yapması ve Sayın Cumhurbaşkanımızı vatana ihanetle itham etmesi hukuken himaye edilemeyecek ve eleştiri olarak kabul edilemeyecek açıklamalardır.”

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun dava konusu açıklamalarının hiçbirinin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine vurgu yapıldı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir ülkenin cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor ve sonuç alınıyorsa o ülkenin cumhurbaşkanı milli güvenlik sorunudur.

Sen FETÖ'yle iş birliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan değil misin? FETÖ ile iş birliği yaparak komutanlarımızı, genelkurmay başkanımızı hapse attırdın. Kalkmışsın bana orduyu anlatıyorsun. Sen kim, ordu kim?

Ordunun Kozmik Odasını terör örgütüne sen açtırmadın mı? Devletin bütün bilgilerini egemen güçlerine vermedin mi? Bunu yapana tarihte hain derler, bugün de hain derler, yarın da hain derler! Sen kim ordu kim?"

CHP'DE TAZMİNATLAR NASIL ÖDENİYOR

Kılıçdaroğlu, bir kez daha tazminata mahkum edilmeye hazırlanırken, CHP'de söz konusu ödemelerin nasıl yapıldığı konusu gündeme geldi.

Partide, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulurken, tazminat paraları partililer ve milletvekillerinden toplanıyor.