49 ilde Mahzen-40 Operasyonu: 127 şüpheli yakalandı 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen “MAHZEN-40” operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

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Emniyet güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Ekipler illerde yaptıkları operasyonlar sayesinde, tek tek örgütleri çökertiyor.

Bu defa Mahzen-40 Operasyonu düzenlendi ve 49 ilde tefeci ile dolandırıcılar enselendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamaya, "49 ilde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen "Mahzen-40" operasyonlarında 127 şüpheli yakalandı." ifadeleriyle başladı.

Bakan Yerlikaya, devam eden açıklamasında operasyonun detaylarını şu şekilde paylaştı;

"Tefecilere göz açtırılmayacak"

Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde;



İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam ilde "MAHZEN-40" operasyonları düzenlendi.

"Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum"