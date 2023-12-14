49 ilde uyuşturucu operasyonu: 378 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 378 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Suç ve suçlulara yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor.

Göreve geldiğinden bu yana suçlulara göz açtırmamakta kararlı olan İçişleri Bakanlığı, bir operasyonun daha gerçekleştirildiğini duyurdu.

49 ilde eş zamanlı operasyon

Buna göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen Narkogüç-39 operasyonu hakkında bilgi verdi.

49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 378 şüpheli yakalandı.

378 şüpheli yakalandı: Toplamda 3 ton 275 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ayrıca Narkogüç-39 Operasyonu'nda 886 kilogram metamfetamin, 14 kilogram kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin şunları söyledi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, 1.422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Şanlıurfa, Sakarya, Kırklareli, Osmaniye, Aydın, Zonguldak, Mersin, Amasya, Kütahya, Adana, Bitlis, Muğla, Trabzon, Denizli, Malatya, Siirt, Kastamonu, Mardin, Hatay, Kocaeli, Samsun, Karabük, Konya, Kırşehir, Adıyaman, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Aksaray, Van, Uşak, Çorum, Elazığ, Isparta, Yozgat, Bilecik, Giresun, Iğdır, Karaman ve Diyarbakır olmak üzere toplam 49 ilde yapılan "NARKOGÜÇ-39" Operasyonunda 378 şüpheli şahıs yakalandı."

"Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini de tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.