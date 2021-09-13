MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti'nin laiklik konusuyla ilgili duruşu nettir. Laiklik Anayasa'dan çıkartılamaz, korunmalıdır." dedi.

Yeni Anayasa çalışmalarının başlamasının ardından çeşitli tartışma konusu ortaya çıktı.

Bunlardan bir tanesi de CHP'li Engin Özkoç ile eski AK Parti'li Resul Tosun arasında yaşanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eski AK Parti Tokat Milletvekili Resul Tosun’un “laiklik Anayasa'dan çıkarılsın” açıklamasına tepki göstermişti.

LAİKLİK TARTIŞMASI SORULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 1 saat süren AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik, kameraların karşısına geçti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e laiklik tartışması soruldu.

"LAİKLİK ANAYASA'DAN KESİNLİKLE ÇIKARTILAMAZ"

"Sayın Resul Tosun'un da Engin Özkoç'un da ifadelerine katılmıyoruz." diyen Çelik, şunları söyledi:

"AK Parti'nin laiklik konusuyla ilgili duruşu nettir, tüzüğümüzde var. Anayasa'da kalmasını istiyoruz, kesinlikle çıkartılamaz, korunmalıdır. Laiklik tabii ki Anayasa'da yer alacaktır.

Ömer Çelik'ten AK Parti MYK sonrası açıklama VİDEO

"AK PARTİ İKTİDARA GELDİĞİ İLK GÜNDEN BERİ LAİKLİK PRENSİBİNİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KORUMUŞTUR"

Laiklik etrafımızdaki coğrafyaya baktığımızda barışı sağlayan bir mekanizma. Bir laiklik prensibinin Anayasa'da korunması gerektiğini düşünüyor. Laikliğin istismarıdır laikçilik. AK Parti iktidara geldiği ilk günden beri Laiklik prensibini güçlü bir şekilde korumuştur. Cumhuriyet laiklik ve demokrasi arasındaki denge iyi işlediği zaman Türkiye'nin ilerlemesi her zaman iyi olmuştur."



Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları;

"MISIR'LA İLİŞKİLERİMİZDE NORMALLEŞME SÜRECİ YAŞANIYOR"

"Mısır'la ilişkilerimizde normalleşme süreci yaşanıyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Haftalık 21 seferle THY, Afrika'da en çok seferi Kahire'ye düzenliyor. Mısır ülkemizin önemli ortaklarından bir tanesi. Tarihten gelen kardeşlik bağlarımız, dostluk bağlarımız var. Mısır ile ikili ilişkilerin yanı sıra Libya, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki meseleler Mısır ile konuşmamız gereken konular.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti üçüncü yılına girdi. Hakkari, Şırnak, İzmir ve Muş'ta da aileler vicdan nöbetini tutmaya devam ediyor. Diğer illerdeki anneler de gündemimizdedir.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren operasyonları 15 bölgede sürüyor. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe operasyonları da devam ediyor. İnsanlık düşmanı yapı olan terör karşı yapılan mücadele sorumluluğumuzdur.

Güvenlik güçlerimiz bu sene ülkemizde 130 terör eylemi engellenmiştir. Engellenen 130 eylem karşısında kararlı mücadele veren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar da devam ediyor.





EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE

"Okul öncesi eğitim çocukları eğitime hazırlamak için kritik bir rol oynuyor. Son 18 yılda okul öncesi eğitime erişen öğrenci sayısı 4 kat artmıştır. 4+4+4 sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitime geçmemiz, okullaşma oranını 87.93'e ulaştırdı. MEB'in bütçesi sürekli olarak artırılmıştır. Eğitime ayrılan bütçe 17, yatırıma ayrılan bütçe 5 katına çıkarılmıştır. Öznemiz öğretmenlerimizdir. Eğitim alanını güçlendirmeye devam edeceğiz. Eğitim ülkenin geleceğidir.

AFGANİSTAN'DAKİ SON DURUM

NATO destek misyonunun sona ermesiyle bizim askerlerimiz ülkemize dönmüş oldu. Böylece kahraman askerlerimiz 20 yıl boyunca yaptığı görevini tamamlamış oldu. Büyükelçiliğimiz kapatılmadı, hizmet vermeye devam etmektedir. Bizim dışımızda Pakistan, Rusya, Çin ve İran Büyükelçilikleri faaliyetlerini sürdürüyor. Kapsayıcı ve kuşatıcı bir hükümetin ortaya çıkmasını arzu etmek istedik. Ama kapsayıcı olduğunu söyleyemeyiz."