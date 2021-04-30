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30 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 30.04.2021 - 19:29
- Güncelleme : 30.04.2021 - 19:41
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 31 BİN 891
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 673 semptomlu hasta belirlendi.
394 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 68 bin 183 kişi sağlığına kavuşurken, 394 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bin 131 oldu.