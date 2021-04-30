30 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 31 BİN 891

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 673 semptomlu hasta belirlendi.

394 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 68 bin 183 kişi sağlığına kavuşurken, 394 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bin 131 oldu.