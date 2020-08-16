Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader’in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti’nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader’in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti’nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

ÇAVUŞOĞLU, POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ, MASADAKİ KONULAR 'DOĞU AKDENİZ' VE 'LİBYA'

Yemin töreninin ardından basın mensuplarına poz veren iki bakan daha sonra görüşmeye geçti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile koronavirüs salgınındaki son gelişmelerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Libya konuları ele alındı.

"YUNANİSTAN KARA PROPAGANDA YAPIYOR"

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Yunanistan hep kara propoganda yapıyor. Oysa bizim yaptığımız her yer uluslararası hukuka uygun. Biz her zaman diyalogdan yana olduk. Özellikle son zamanlardaki gelişmeler hakkında da detaylı bilgi sahibi olduğunu gördük.

Diğer ikili ilişkilerimizi, bölgeseler konuları da ele alma fırsatımız oldu."

BIDEN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

"Şimdi gerçekten Biden'ın medyaya da yeni yansıyan konuşmalarına bakınca da insan üzülüyor. Bir başkan adayının böylesine hatalara düşmesi gerçekten ilginç bir durum. Haddini aşan cümleler var.

Bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı verirken Çanakkale Savaşı'nı verirken Kürt kardeşlerimizle beraber hep birlikte verdik. Burada kullandığı diğer kelimeler de çok ilginç."