Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü

Malezya Başbakanı ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve Başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim'i tebrik etti.

İki ülke ilişkileri ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.