Dövizle bedelli nedir, nasıl yapılır? Dövizle bedelli ne kadar? Kimler dövizle askerlik yapabilir?

Dövizle bedelli nedir, nasıl yapılır? Dövizle bedelli ne kadar? Kimler dövizle askerlik yapabilir?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce, 2021 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusu yayımlandı. Peki dövizle askerlik nedir, şartları nelerdir? Kimler dövizle askerlik yapabilir?

Her Türk erkeği, nerede yaşarsa yaşasın askerlik görevini yerine getirmek zorundadır.

Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışında yaşayan Türklere bu konuda bir kolaylık sağlıyor. Yurt dışında yaşayan Türkler, askerlik görevlerini dövizle bedelli olarak yerine getirebiliyorlar.

2021 yılı için dövizle askerlik yapacak adayların ödeyecekleri ücret açıklandı. Akabinde asker adayları dövizle askerlik nedir, kimler dövizle askerlik yapabilir? gibi soruları araştırmaya başladı.

İşte dövizle askerlik hakkında bilgiler..

DÖVİZLİ BEDELLİ NEDİR?

Yurt dışında oturma ve çalışma izni alan Türk vatandaşlarının belirlenen dövizli askerlik tutarını ödemeleri halinde askerlik yapmış sayılmalarını sağlayan sistem dövizli askerlik olarak isimlendirilmektedir.

DÖVİZLE ASKERLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Asgari ücrete zam yapılmasının ardından hükumet tarafından dövizli askerlikle alakalı da düzenlemeler yapıldı.

Dövizli askerlik yapmak isteyen ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Şartlardan bazıları ve dövizli askerliğe getirilen yenilikler ise şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan yabancı ülkelerde; iltica başvurusu dışında elde ettikleri çalışma iznini de içeren oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatına sahip olanlar ile bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı sertifikasında yazılı mesleğini icra eden Türk vatandaşlarından, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az 3 yıl süre ile fiilen çalışanların,

b) Yurt dışında doğmuş, yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip Türk vatandaşlarından en az 3 yıl süre ile ikamet iznini veren yabancı ülkede “bulunanlar”ın,

c) Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlardan en az 3 yıl süre ile fiilen uyruğu oldukları yabancı ülkede “bulunanlar”ın,

Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alarak durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına başvuruları

esnasında 7179 sayılı Kanun gereğince belirlenen Avro döviz miktarı veya karşılığı yabancı ülke parasını peşin ödemeleri gerekmektedir.

DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Askerlik çağına gelmiş ve öğrenimini devam ettirmeyenler bedelli askerlik için başvurabilirler.

Dövizle bedelli askerlik başvurunuzun kabul edilebilmesi için Milli Savunma Bakanlığı’nın https://dovizle.msb.gov.tr web sayfasındaki uzaktan eğitimi tamamlamanız gerekiyor.

Başvuru belgelerini hazırlamanız ve hatta ücretini yatırmış olsanız bile uzaktan eğitimi tamamlamadıysanız başvurunuz kabul edilmiyor.

2021 DÖVİZLE ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Dövizle askerlik yapacak olanlar bu yıl 4 bin 402,27 euro ödeyerek askerlik vazifesini yerine getirecek.