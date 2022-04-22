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    Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

    Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan P.Uzm. Çvş. Furkan Gök, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
    • DHA
    • 22.04.2022 - 18:17
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 18:27
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    Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonu devam ederken, acı bir haber daha geldi.

    Pençe Kilit operasyonunda üçüncü şehidimiz

    Geçtiğimiz günlerde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Mu. Ütğm. Ömer Delibaş ile teröristler tarafından yapılan roket atarlı saldırı sonrası Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit olmuştu.

    Bugün de operasyon bölgesinde görevli P.Uzm. Çvş. Furkan Gök, teröristlerle girilen çatışmada yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    MSB: Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehir olmuştur

    Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili şu açıklamada bulunuldu:

    "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Furkan GÖK yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."


     

     


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