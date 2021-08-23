4C nedir, kimler kapsar? SGK 4A, 4B ve 4C arasındaki farklar

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı çeşitli sigorta sistemleri bulunur, çalışanlar ve emekli olanlar 4A, 4B veya 4C sistemlerinden herhangi birine kayıtlıdır. Peki aralarındaki fark nedir? İşte detaylar...

Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından memur ve memur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Akabinde 4C kadrolarına zam geldi mi sorusu da gündeme geldi.

Vatandaşlar, 4C nedir, 4C'li ne demek, kimleri kapsıyor gibi konuları araştırıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında işçi, memur ve kendi hesabına çalışanlar olmak üzere 3 farklı sosyal güvence bulunuyor. Emeklilik hakkına kavuşabilmek de çalışanların bu 3 güvence yani 4A, 4B veya 4C'li olmaları gerekiyor.

Pek çok kişi de özellikle 4A, 4B veya 4C'nin ne olduğunu, haklarının ne olduğunu merak ediyor. Peki, 4C nedir, hakları nelerdir? 4C kadrosu kimleri kapsıyor? İşte 4C ile ilgili merak edilenler...

4A, 4B, VE 4C NEDİR?

4A sigorta kapsamında bulunan kişiler SGK'ya prim öder. Sözleşmeli olarak çalışanlar için çalışma alanını ifade eden 4A sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı yasa kapsamında değerlendirilir.

Halk arasında bağ-kur olarak bilinen 4B kapsamında kariyer ve meslek grupları kategorisi dışında kalan çalışanlar yer almaktadır. Mühendis, sağlık memuru, hemşire, teknisyen ve koruma ile güvenlik kadroları bu kapsam içerisinde güvence altına alınır.

Emekli Sandığı olarak bilinen 4C kapsamında ise mevsimlik çalışanlar ve 1 yılın altındaki sürede çalışanlar sigorta kapsamına alınır.

4C KİMLERİ KAPSAR?

4C grubu çalışanları daha önce Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar olarak adlandırılıyorlardı. Yani 4C çalışanları bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın ortak görüşlerine bakılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevde, yine belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan kişileri kapsamaktadır.