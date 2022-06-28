Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan zirveden mutabakat çıktı.

İsveç ve Finlandiya, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunmuştu.

Ancak, iki ülke de Türkiye'nin vetosuna takılmıştı.

Türkiye, her iki ülkeden terör örgütü ve uzantılarını barındırmamalarını isterken, Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun da kaldırılmasını talep etti.

Madrid'de gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin görüşüleceği 4'lü zirveye katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren zirveden mutabakat çıktı.

İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin isteklerini yerine getirdi.

Ortak bildiri imzalandı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

İsveç ve Finlandiya, PKK'ya destek sağlamayacak

Başlığı "Türkiye istediğini aldı" olan bildiride, İsveç ve Finlandiya'nın PKK'ya destek sağlamama ve PKK'ya karşı mücadelede tam iş birliği taahhütü verildi.

4'lü zirve sonrası ortak bildiri imzalandı VİDEO







