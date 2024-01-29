4'üncü aya giriliyor! Gazze'de can kaybı 26 bin 637 oldu

Orta Doğu'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.
İsrail'in sistematik olarak saldırdığı Gazze Şeridi'nde can kaybı her geçen gün artıyor.
Son olarak yapılan açıklamada, acı bilanço gözler önü serildi.
Can kaybı arttı
Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 637 olurken yaralı sayısı ise 65 bin 387'ye yükseldi.
Yaşamını yitirenlerden en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü ise kadın...
"Gazze'nin yeniden inşası yıllar alacak"
Filistin yönetiminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden görüntülere yer verilerek, bölgedeki yıkımın boyutu gözler önüne serildi.
Görüntüler eşliğindeki açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hastaneler, okullar, üniversiteler, ibadet yerleri dahil yaşanan evler yok edildi. Sığınacak yer yok. Gidecek yer yok. Gazze'de yaşanacak yer kalmadı, güneyde de yıkım devam ediyor. Gazze'nin yeniden inşası yıllar alacak."
12 bini aşkın bina yerle bir oldu
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze şehri 7 Ekim'den bu yana yıkıcı saldırıların hedefi olan başlıca bölgeler arasında yer alırken Dünya Bankası verilerine göre 132 binden fazla bina ağır hasar gördü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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