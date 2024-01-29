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4'üncü aya giriliyor! Gazze'de can kaybı 26 bin 637 oldu

4'üncü aya giriliyor! Gazze'de can kaybı 26 bin 637 oldu 7 Ekim'den bu yana süren savaşta, Gazze Şeridi'nde can kaybında bilanço 26 bin 637'ye ulaştı. Kadınlar ve çocuklar saldırılarda ilk hedef...