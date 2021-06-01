Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıda, savunma hakkının geliştirilmesinden özel hayatın korunmasına kadar çeşitli konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında 4. Yargı Paketi'nde yapılacak düzenlemelere ilişkin ikinci değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve bakanlık bürokratlarının yanı sıra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, milletvekilleri ile ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeleri, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

TOPLANTIDA GÜNDEME GELEN KONULAR

Toplantıda, kasten öldürme ve yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi durumunda nitelikli hal olarak belirlenmesi görüşüldü.

Savunma hakkının geliştirilmesi, koruma tedbirleri bakımından kişi hak ve hürriyetlerinin güçlendirilmesinin değerlendirildiği toplantıda, mahkemeye erişim hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın korunması gibi konular da ele alındı.

4'üncü Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle ilgili toplantı yapıldı VİDEO