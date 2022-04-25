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    5-6 Mayıs tatil mi 2022?

    Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tatili müjdesi vermesi bekleniyordu. Peki 5-6 Mayıs tatil oldu mu? Bayram tatili 9 gün mü? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 19:28
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 19:49
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    5-6 Mayıs tatil mi 2022?

    Kabine toplantısı sonrasıda Ramazan Bayramı tatili de şekillendi.

    Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan, gündemi değerlendirdi. Açıklamaların akabinde Ramazan Bayramı tatili kaç gün sorusu yanıt buldu.

    Bayram tatilinin 9 gün olması bekleniyor, bunun için ise 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekiyordu.

    Peki 2022 Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı? 5 Mayıs ve 6 Mayıs tatil oldu mu? İşte detaylar...

    5-6 Mayıs tatil mi?

    Kabine toplantısı sonrasına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline ilişkin bir detay vermedi. Bu nedenle 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma resmi tatil ilan edilmedi.

    5-6 Mayıs tatil mi 2022? #1


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