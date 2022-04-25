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5-6 Mayıs tatil mi 2022?
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tatili müjdesi vermesi bekleniyordu. Peki 5-6 Mayıs tatil oldu mu? Bayram tatili 9 gün mü? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 19:28
- Güncelleme : 25.04.2022 - 19:49
Kabine toplantısı sonrasıda Ramazan Bayramı tatili de şekillendi.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan, gündemi değerlendirdi. Açıklamaların akabinde Ramazan Bayramı tatili kaç gün sorusu yanıt buldu.
Bayram tatilinin 9 gün olması bekleniyor, bunun için ise 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekiyordu.
Peki 2022 Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı? 5 Mayıs ve 6 Mayıs tatil oldu mu? İşte detaylar...
5-6 Mayıs tatil mi?
Kabine toplantısı sonrasına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline ilişkin bir detay vermedi. Bu nedenle 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma resmi tatil ilan edilmedi.