5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?

5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramı akabinde 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki 5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 5-6 Mayıs tatil mi?

Ramazan ayını idrak eden Müslüman alemi, bayrama kavuşuyor...

1 Mayıs arife gününün ardından Ramazan Bayramı başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü bayram bitecek.

2022 yılı Ramazan Bayramı tatili cumadan itibaren "cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba" olarak 5 günü buluyor. Seyahat planı yapan vatandaşlar ise "perşemve ve cuma" gününün de tatil ilan edilmesini bekliyordu.

Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, 5-6 Mayıs tatil oldu mu sorusu gündemde yerini aldı. Bu kapsamda bankaların durumu da merak konusu oldu.

Bankada işi olan vatandaşlar, 5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor.

Peki 5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı?

Ramazan Bayramı nedeniyle 2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma resmi tatil ilan edilmediğinden bankalar normal mesai saatlerinde çalışacak.