Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
581.343
-1.17%
BTXN Coin
20.43
-2.66%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?

    Ramazan Bayramı akabinde 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki 5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 5-6 Mayıs tatil mi?
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 10:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?

    Ramazan ayını idrak eden Müslüman alemi, bayrama kavuşuyor...

    1 Mayıs arife gününün ardından Ramazan Bayramı başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü bayram bitecek.

    2022 yılı Ramazan Bayramı tatili cumadan itibaren "cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba" olarak 5 günü buluyor. Seyahat planı yapan vatandaşlar ise "perşemve ve cuma" gününün de tatil ilan edilmesini bekliyordu.

    Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, 5-6 Mayıs tatil oldu mu sorusu gündemde yerini aldı. Bu kapsamda bankaların durumu da merak konusu oldu.

    Bankada işi olan vatandaşlar, 5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor.

    Peki 5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

    5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı?

    Ramazan Bayramı nedeniyle 2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma resmi tatil ilan edilmediğinden bankalar normal mesai saatlerinde çalışacak.

    5-6 Mayıs ta bankalar açık mı, kapalı mı? #1


    İlginizi Çekebilir

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı
    İç Haber

    Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

    Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya 'Osman Kavala' tepkisi
    Gündem

    Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya 'Osman Kavala' tepkisi

    Görüş Bildir