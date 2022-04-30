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- 5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?
5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı?
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 10:27
Ramazan ayını idrak eden Müslüman alemi, bayrama kavuşuyor...
1 Mayıs arife gününün ardından Ramazan Bayramı başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü bayram bitecek.
2022 yılı Ramazan Bayramı tatili cumadan itibaren "cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba" olarak 5 günü buluyor. Seyahat planı yapan vatandaşlar ise "perşemve ve cuma" gününün de tatil ilan edilmesini bekliyordu.
Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, 5-6 Mayıs tatil oldu mu sorusu gündemde yerini aldı. Bu kapsamda bankaların durumu da merak konusu oldu.
Bankada işi olan vatandaşlar, 5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusuna yanıt arıyor.
Peki 5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...
5-6 Mayıs'ta bankalar açık mı?
Ramazan Bayramı nedeniyle 2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma resmi tatil ilan edilmediğinden bankalar normal mesai saatlerinde çalışacak.