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5 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

5 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 5 Ağustos Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Dün 8,40'ın üzerine çıkan doların bugünkü seyri merak ediliyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..