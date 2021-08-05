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- 5 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
5 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Yatırımcılar tarafından 5 Ağustos Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Dün 8,40'ın üzerine çıkan doların bugünkü seyri merak ediliyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 10:06
Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, geçtiğimiz gün yaşanan düşüş dün tersine döndü.
TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından dolar dün, 8,40 seviyelerinde seyretti.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..
5 AĞUSTOS 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Küresel piyasalar cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda.
Hafta başında 8,30'un altına gerileyen dolar/TL, 5 Ağustos 2021 sabahına 8,50'nin üzerinde başladı.
Kur, şu dakikalarda 8,53 seviyelerinde yer alıyor. Euro/TL, 10,11 seviyelerinde yer alıyor.
- DOLAR: 8,50
- EURO: 10,11