5 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 24 bin 297 yeni vaka tespit edilirken, 108 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 24 BİN 297

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 75 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 41 milyon 445 bin 336, 2. doz uygulanan aşı miktarı 28 milyon 133 bin 21, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 5 milyon 322 bin 877 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 74 milyon 901 bin 234.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERE UYUN, AŞINIZI OLUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun"