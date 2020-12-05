5 Aralık Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 196 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Günlük pozitif vaka sayısı ise 31 bin 896 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Koca'nın açıkladığı tabloya göre bugün vaka sayısı 31 bini geçti.

Tespit edilen 31 bin 896 vakanın arasında ise 6 bin 128 semptomlu hasta belirlendi.

GÜNLÜK TOPLAM VAKA 31 BİN 896 OLDU

Tedavi altındaki 4 bin 100 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken 196 kişi hayatını kaybetti.

Günlük can kaybında salgın başından bu yana en yüksek sayıya ulaşılırken, toplam can kaybı ise 14 bin 700'ü geçti.

"SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARININ TEK SEBEBİ TOPLUMUN SAĞLIĞINI KORUMAKTIR"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim." notuyla yaptı.