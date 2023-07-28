5 ay geride kaldı! Diyarbakır'da deprem konutlarında örnek daire tamamlandı Depremin vurduğu kentte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından mart ayında temeli atılan konut projesinde örnek daire tamamlanırken, 321 blok ve 6 bin 40 konuttan oluşan projede inşa çalışmaları hızla sürüyor.

AA & Ensonhaber

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketiyle yüzleşti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 kenti yerle bir etti.

Bölgede hız kesmeden çalışmalara başlandı. Beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçlar karşılanırken, bir yandan da afet konutları için harekete geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi konutların 1 yıl gibi kısa süre tamamlanması yönünde talimat verdi.

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yöresel mimariye uygun konutlar için projeler geliştirdi.

Bakan Mehmet Özhaseki de yeni dönemde göreve gelir gelmez çalışmalara ilk olarak afet bölgesinden başladı.

Öyle ki, 5 ayın geride kaldığı felakette, depremzedeler için 'Yerinde Dönüşüm projesini hayata geçirdi.

Örnek daire tamamlandı

Hummalı çalışmalar devam ederken depremin vurduğu Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde 321 blok, 6 bin 40 konuttan oluşan projede inşa çalışmaları hızla sürüyor.

Tamamı 3+1 olarak inşa edilecek konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı. Proje kapsamında kaba inşaatı biten bir blokta örnek daire tamamlandı.

Sıfır eşyalar yerleştirildi

Kapısı, pencereleri, duş sistemi ve banyo ile mutfak mobilyaları yerleştirilen dairede oturma grubu, yatak odası, çocuk ve genç odası takımları da hazırlandı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, örnek daireyi gezerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Su, 6 Şubat'taki depremlerden hemen sonra vatandaşların konut ihtiyacını gidermek amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Evi yıkılan kardeşlerimiz konutlarına kavuşacaklar"

Toplamda 6 bin 40 konutun yapımı için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Su, şu ifadeleri kullandı:

Bugün örnek daireyi gezdik. Buradaki konutlarımız 3+1. Çok güzel olmuş, ben çok beğendim. İnşallah evi yıkılan kardeşlerimiz konutlarına kavuşacaklar ve hayatlarını mutlu bir şekilde devam ettirecekler. Okul, cami, alışveriş merkezi, çarşı ve pazar gibi diğer sosyal donatı alanları da burada yapılmış olacak.

2 bin 652 kişi 'Yerinde Dönüşümü' tercih etti

Kırsalda evi yıkılan vatandaşlar için de 609 konut ve 180 ahır için ihalenin gerçekleştirildiğini aktaran Su, 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamında da kentte 2 bin 652 kişinin müracaatta bulunduğunu kaydetti.