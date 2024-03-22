5 aydır cezaevinde! Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın son hali ortaya çıktı Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Polat Ailesi'nden Engin Polat'ın, Çorlu Cezaevi'ndeki görüşünde çekilen fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, uzun süre sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesini konuştu.

Gösterişli hayatını gözler önünde yaşayan, dolar ve altınlarla şov yapan Polat, şimdilerde çeşitli suçlardan parmaklıklar ardında.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma suçlarıyla mercek altına alınan Polat Ailesi hakkında süreç devam ediyor.

5 aydır tutuklular

Dosya her geçen gün derinleşirken, takipçileri ve fenomenleri yakından takip edenler ise Dilan Polat'ın akıbetini merak ediyor.

5 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan çiftle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cezaevinden kare geldi

Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Engin Polat'ın, cezaevi görüşünde çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan kareye yorum yağdı.

Polat'ın saçlarının uzaması ve kilo alması dikkatlerden kaçmadı.

Ne olmuştu?

Dilan Polat'ın bindiği çok sayıdaki lüks araçlar, altın ve dolar şovları, helikopterlerle olan pozları dikkat çekmeye başladı.

Polat'ın bu lüks yaşamı ve paranın kaynağı kimileri tarafından sorgulandı.

Güzellik merkezi işleterek 3 yılda bu mal varlığını elde edemeyeceğini düşünenler, Polat'ı bu kez sorgulayarak gündemde tutmaya başladı.

Ardından olay giderek derinleşti ve silahlı saldırılar, uyuşturucu itirafları, kara para aklama olayları gündeme geldi.

Bir süre önce "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' ve "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum." ifadelerini kullanan Dilan Polat, olay ciddiyete binince paylaşımlarına son verdi.

MASAK raporunu dikkate alan Başsavcılık, şüphelilerin suç örgütü kurduğu ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla harekete geçti.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullandığı belirlendi.