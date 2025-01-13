5 aylıkken Türkiye’ye gelen Suriyeli Safa, ülkesine geri döndü

DHA

Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Jandarmanın bomba imha ekibinde ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli eğitimli köpeklerle de valizler aranırken uyuşturucu ticareti ve patlayıcılara karşı önlem amaçlı kullanılıyor.

Bazı Suriyeliler valizlerinin yanı sıra ev eşyalarını ve evcil hayvanlarını da ülkelerine götürüyor.

"KAPININ KARŞISINDA BABAMLA BULUŞACAĞIZ"

Annesiyle ülkesine dönmek için kapıda işlem yaptıran Suriyeli Safa Haddili, Türkiye'ye 5 aylıkken geldiklerini anlattı. Haddili, “Türkiye'de doğmasam da çok küçükken geldiğim Hatay'da burada büyüdüm. Savaş bittikten sonra ilk önce babam İdlib'e döndü. Orada her şeyin yolunda olduğundan emin olduktan sonra bize haber verdi. Biz de bu kapıdan çıktıktan sonra kapının karşısında babamla buluşacağız.

Memleketime dönmek için 7'nci sınıfı yarım bıraktım. İdlib'de eğitimime devam edeceğim. İnşallah tıp fakültesi okuyup doktor olduktan sonra halkıma hizmet etmek istiyorum. Türkiye'deki arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özleyeceğim" diye konuştu.

"DÜNYADA TÜRKİYE'DEN BAŞKA BİZİ KABUL EDEN OLMADI"

Muhammed Ali El Mahmud ise savaştan kaçarak 11 yıl önce Bursa'ya yerleştiklerini belirterek, “Allah'a şükür zalim Esad’dan kurtulduk. Artık ülkem huzur içinde. Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi yıllarca barındırdı, korudu, kolladı. Dünyada Türkiye’den başka bizi kabul eden olmadı. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

"DÜZENİMİ KURDUKTAN SONRA AİLEMİ DE YANIMA ALACAĞIM"

Udeyr Hac Muhammed de 5 yaşında geldiği Türkiye'den ayrıldığı için üzüntülü olduğunu ancak vatanına kavuştuğu için de mutluluk duyduğunu belirterek, "Suriye'ye tek başıma gidiyorum. Orada düzenimi kurduktan birkaç ay sonra ailemi de yanıma alacağım" dedi.