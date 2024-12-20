Organize suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadele kapsamında güvenlik güçleri, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu doğrultuda, Türk polisi suç örgütlerini hedef alan geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonların ayrıntılarını ve elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Manisa’da E.K.’nın elebaşılığını yaptığı,

- Erzurum’da E.A.’nın elebaşılığını yaptığı,

- Kırklareli’nde M.T.’nin elebaşılığını yaptığı,

- Muğla’da R.T.’nin elebaşılığını yaptığı ve

- İstanbul’da T.K’nın elebaşılığını yaptığı,



5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftada Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE” operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı



- 24’ü TUTUKLANDI.

- 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 3’ünün işlemleri devam ediyor.



Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz.



Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Biz gereğini yapalım.



- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Manisa, Erzurum, Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

- Uyuşturucu madde ticareti,

- Göçmen ticareti,

- Bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık,

- Nitelikli hırsızlık ve

- Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.