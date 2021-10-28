5 bin yeni taksi teklifi 10'uncu kez reddedildi

5 bin yeni taksi teklifi 10'uncu kez reddedildi

İBB'nin UKOME gündemine getirdiği 5 bin yeni taksi teklifi, 10'uncu kez oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 bin yeni taksi teklifi, bugün 10. kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) görüşüldü.

5 bin yeni taksi ve yeni taksi sistemi teklifi, UKOME toplantısında bakanlık ve esnaf odası temsilcilerinin oylarıyla 10. kez reddedildi.

10. KEZ RET KARARI

Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, toplantıda yaptığı konuşmada, 1990 yılından beri İstanbul'da taksi sayısının artmadığının altını çizdi.

Cihan, “2019 yılında 100 bin şikâyet almışız Beyaz Masa verilerine baktığımızda. Bu yıl içerisinde de yaklaşık 50 bin civarında taksiyle ilgili şikâyet almaya devam ediyoruz. 1990 yılından beri İstanbul’da taksi sayısı sabit kalmış, nüfus ve turist sayısı arttı.” diye konuştu.

"ŞOFÖR MAAŞI SABİT OLACAK"

Cihan, yeni sisteme ilişkin ise, "Şoför maaşı artık sabit olacak. Aylık olarak artık şoförün ne kadar yolcu alıp almadığından bağımsız olarak… 30 gün esasına göre SGK ödemeleri yapılacak." ifadelerini kullandı.

"HALKI BİZE DÜŞMAN ETTİNİZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da "Halkla bizi düşman ettiniz. Taksici esnafımız 30 yıldır böyle bir zulüm görmedi." dedi.