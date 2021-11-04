5 defa Çoban Adem'e kaçan eşini, canlı yayında affetti

5 defa Çoban Adem'e kaçan eşini, canlı yayında affetti

Evli olduğu halde başkasıyla nişanlanarak defalarca evden kaçan Öznur, kocası Hasan'a kendisini affettirdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı, izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor.

Programa katılan Öznur-Hasan çifti, Serap Paköz'ün sorularıyla konuşmaya başladı.

Nikahlı eşi olmasına rağmen 4 yıldır Adem'le nişanlı Öznur, 5 kere Adem'in yanına kaçtı.

KOCASI 5'İNCİ KEZ AFFETTİ

Hasan ise eşi Öznur'u bu olanlara rağmen hala sevdiğini söyledi.

Öznur'a aşık olan Hasan, tekrar bir araya gelmeyi kabul etti.

"BİR ÖMÜR SENİNLE OLACAĞIM"

Öznur ise kendisini affeden kocası Hasan'a, "Özür dilerim, bir ömür boyu seninle olmaya varım." dedi.

5 defa Çoban Adem'e kaçan eşini, canlı yayında affetti