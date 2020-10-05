5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü tarihçesi nedir? Öğretmenler Günü Türkiye'de neden 24 Kasım'da kutlanıyor?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü dünyada neden 5 Ekim tarihinde kutlanıyor? Öğretmenler günü Türkiye'de neden 24 Kasım'da kutlanıyor?

Ülkemizde 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, dünyada birçok ülkede 5 Ekim'de kutlanıyor.

UNESCO'nun önerdiği bu tarih, 1966 yılında Paris'te yapılan Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı sonucunda Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi anlaşmasını kabul edilmesiyle her yıl kutlanır hale geldi.

5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

5 Ekim 1966’da dünya öğretmenlerinin belli başlı çatı örgütlerinin katkılarıyla öğretmenlerin okul ve toplum yaşamasındaki statülerini, önemini ve bir takım sorunlarını ele alan bir belge kabul edildi. 1994 yılında ise Birleşmiş Millerin, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve ILO’nun tavsiye kararları üzerine bu belgenin kabul edildiği tarih olan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ilan etti.

1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı’’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

TÜRKİYE'DE NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini yerine getiren kişileri onurlandırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan bu özel gün, 24 Kasım 1928 yılında, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul etmesiyle kutlanmaya başlanan gündür.