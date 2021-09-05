5 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 391

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 97 MİLYONU GEÇTİ

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 49 milyon 551 bin 529, 2. doz uygulanan aşı miktarı 38 milyon 288 bin 329, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 922 bin 484 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 97 milyon 113 bin 297.

"HEPİMİZE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS olalım."