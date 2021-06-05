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    5 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    5 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 92 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 126 kişide yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.06.2021 - 19:33
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 19:41
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 6 BİN 126

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 542 semptomlu hasta belirlendi.

    92 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 7 bin 161 kişi sağlığına kavuşurken, 92 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 68 oldu.

    5 Haziran Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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