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5 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 92 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 126 kişide yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 05.06.2021 - 19:33
- Güncelleme : 05.06.2021 - 19:41
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 6 BİN 126
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 542 semptomlu hasta belirlendi.
92 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 7 bin 161 kişi sağlığına kavuşurken, 92 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 68 oldu.