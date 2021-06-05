5 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 92 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 126 kişide yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 6 BİN 126

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 542 semptomlu hasta belirlendi.

92 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 7 bin 161 kişi sağlığına kavuşurken, 92 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 68 oldu.