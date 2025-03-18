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Haber Merkezi

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşın güvenliğini tehlikeye atan suçlulara karşı emniyet güçlerinin özverili çalışmaları sürüyor.

80 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 5 ilde düzenlenen son operasyona dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Adana’da C.T. ve H.T.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 80 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 48’i tutuklanırken 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Osmaniye’de düzenlenen operasyonlarda, yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, haraç isteme ve zorla para alma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, uyuşturucu ve silah ticareti suçlarından Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu; 19 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet el bombası, 7 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.