5 ilde DEAŞ operasyonu! Ali Yerlikaya 47 kişinin yakalandığını açıkladı DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen Bozdoğan-6 operasyonları kapsamında 6 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonu paylaştı.

Güvenlik güçleri, kent merkezlerinde yuvalanan terör örgütü mensuplarını hedef aldı.

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"

Bakan Yerlikaya, operasyondan şu bilgilere yer verdi:

"5 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-6” Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı!

Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."

İllerde yakalanan şüpheliler

Operasyondaki diğer ayrıntılar ise şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa’da düzenlenen operasyonlar kapsamında;

İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 22 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheli yakalandı.

Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Bursa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli yakalandı.

1162 operasyon düzenlendi

1 Haziran 2023’ten Günümüze Kadar DEAŞ’e yönelik toplam bin 162 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 bin 402 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."