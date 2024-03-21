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Güvenlik güçlerimiz suçla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda art arda çökertilen organize suç örgütlerine her geçen gün yenileri ekleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-16 operasyonlarında İstanbul'da Mahsun Özer'in (Ehli Keyif), Muğla'da Çetin Çağlayan'ın (Çetebeli), İzmir'de Harun Pehlivan'ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 63 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Çeteleri tek tek çökertip adalete teslim edeceğiz"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların sonuçlarına dair şu bilgileri verdi:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini, çeteleri tek tek çökertip adalete teslim edeceğiz.



- Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin örgütün faaliyetleri kapsamında çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinde kullanıcı tanımlama ve para transferlerini sağladıkları, bilgisayar sistemleri üzerinden örgütün merkezi haline getirdikleri İstanbul'un Şile ilçesinde kiraladıkları gizli giriş ve çıkışı bulunan lüks bir villada yasa dışı bahis oynanmasını sağladıkları ve şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar lira para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.



- İzmir Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa yer temin etme, mala zarar verme, hırsızlık ve yağma, suç delillerini yok etme ve gizleme, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.



- Muğla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Muğla, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda silahlı tehdit, hile ve şantaj yoluyla köylülere ait arazilere el koyma, köylülere ait arazileri satarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.