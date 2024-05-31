5 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 organize suç örgütü çökertildi

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Güvenlik güçlerinin suç örgütleriyle mücadelesi devam ediyor.

Peş peşe çökertilen organize suç örgütlerine her geçen gün yenileri ekleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son olarak Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen Kuyu-2 operasyonlarında Aydın'da Hakan Gürel'in, Erzurum'da Erkan Yaprak ve Muhammet Tokyay'ın, Karaman'da İbrahim Öztürk'ün elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonun detayları

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların sonuçlarına dair şu bilgileri verdi:

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Aydın'ın Söke, Kuşadası, Didim ve Efeler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarını işlediği tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin online satış platformlarında kurye olarak faaliyet gösterdikleri, akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi göstererek sahte faturalar ve fişler karşılığında devleti yüksek meblağlarda zarara uğrattıkları tespit edildi.



Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Erzurum ve Muş'ta düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeimal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 17 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin Erzurum ve Muş'tan temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri piyasaya sürerek, satışını yaptıkları tespit edildi.



Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karaman İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu Karaman ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda tefecilik suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin yüksek faiz karşılığında ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları; mağdurların borcunu ödemelerine rağmen imzalatılan borç senetlerini mağdurlara iade etmedikleri; darp, cebir ve silahlı tehditle borcu tekrar tahsil etmeye çalıştıkları; mağdurlara iade etmedikleri senetleri ileri sürerek teminat olarak aldıkları taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını icra yoluyla veya zor kullanıp örgüt üyeleri üzerine devir işlemlerini yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucunda tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda sahte fatura, fiş, senet ve tapu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.