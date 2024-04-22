5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
AA

FETÖ terör örgütü ile mücadele devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilenlerle ilgili yakalama kararı çıkarıldı.

6 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

15 zanlı deşifre edildi

Şüphelilerin ifadesiyle, 15 zanlının örgütle irtibatı ve iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)