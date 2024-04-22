5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

AA
FETÖ terör örgütü ile mücadele devam ediyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilenlerle ilgili yakalama kararı çıkarıldı.
6 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
15 zanlı deşifre edildi
Şüphelilerin ifadesiyle, 15 zanlının örgütle irtibatı ve iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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