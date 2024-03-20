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5 ilde terör örgütüne büyük vurgun! 20 mağara ve sığınak imha edildi

5 ilde terör örgütüne büyük vurgun! 20 mağara ve sığınak imha edildi Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 5 ilde harekete geçen güvenlik güçleri, 'Bozdoğan-13' operasyonlarında 20 mağara, sığınak ve barınma alanını imha etti.