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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadeleye ilişkin son operasyonu paylaştı.
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-13” operasyonlarında 5 ilde 20 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
C4 plastik patlayıcı, 155 mm TOP MÜHİMMATI, 105 mm HAVAN MÜHİMMATI, ANTİ-TANK mühimmatı, kullanımı hazır el yapımı patlayıcı (EYP), 33 RPG mühimmatı ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi."
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