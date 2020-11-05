5 Kasım Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 81 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu yine sosyal medya hesabından paylaşarak uyarılarda bulundu.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan testler sonucu 2 bin 311 yeni hasta tespit edildi.

Tedavi altındaki 1714 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edilirken 81 kişi de hayatını kaybetti.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜNDEN 100 FAZLA"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın." notuyla yaptı.