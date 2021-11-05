5 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 28 bin 193 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 193

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı198 kişi hayatını kaybetti.

"AŞI ERTELEMEYE GELMEZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"RİSKE KARŞI İDEAL SONUÇ tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez."



TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 117 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 591 bin 906, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 107 bin 343, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 349 bin 858 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 117 milyon 223 bin 420.