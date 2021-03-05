5 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 11 bin 302 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

Güncel tabloya göre, son 24 saat içerisinde 138 bin 214 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 33 milyon 854 bin 960'a ulaştı.

11 BİN 302 VAKA

Yapılan testler sonucu 11 bin 302 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

62 HASTA SALGINA YENİLDİ

62 vatandaşımızın salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 28 bin 901'e yükseldi.

Hastanede tedavi gören 7 bin 711 kişi de sağlığına kavuştu.