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    5 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 32 bin 389 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 174 kişi ise yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.03.2022 - 19:25
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    5 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 32 BİN 389

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 353 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıkarken, 174 kişi ise hayatını kaybetti.

    5 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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