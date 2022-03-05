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5 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

5 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 32 bin 389 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 174 kişi ise yaşamını yitirdi.