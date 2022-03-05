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5 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de bugün 32 bin 389 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 174 kişi ise yaşamını yitirdi.
- AA & Ensonhaber
- 05.03.2022 - 19:25
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 32 BİN 389
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 353 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıkarken, 174 kişi ise hayatını kaybetti.