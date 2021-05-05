5 Mayıs Dünya Ebeler Günü: Dünya Ebeler Günü sözleri ve mesajları 2021

İnsan hayatının başlangıcında yer alan ebelik, yüklendiği önemli misyonla toplum için vazgeçilmez mesleklerden biridir. İşte, bu anlamlı günü kutlamak isteyenler için Dünya Ebeler Günü mesajları..

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü, dünyanın en eski meslekleri arasında yer alan ebelik mesleğine dikkat çekmek ve birçok önemli konuda toplumu bilinçlendirmek amacıyla kutlanıyor.

Bu oldukça anlamlı günü sosyal medya platformlarında paylaşım yaparak kutlamak isteyen vatandaşlar, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor. Dünya Ebeler Günü tarihçesi de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Gebeliğin teşhisi ve gözetiminden başlayarak, annenin normal doğum yapması için var gücüyle çalışan ebeleri onurlandırmak için ilk kez 1987 yılında Hollanda’da ortaya atılan Dünya Ebeler Günü, 7 Mayıs 1991 tarihinde kutlanmaya başlanmıştır. Daha sonra 7 Mayıs tarihi, 5 Mayıs olarak güncellenmiştir.

Peki, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü önemi nedir? İşte, Dünya Ebeler Günü sözleri ve mesajları 2021...

5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ

Dünya Ebeler Günü, 5 Mayıs tarihinde kutlanan, annelere doğum sırasında yardım eden ve bebeklerin sağlıklı şekilde dünyaya gelmelerini sağlayan sağlık çalışanları ebelerin öneminin ifade edildiği gündür.

İnsan hayatının başlangıcı olan doğumda görev alan sağlık çalışanları, tüm aile sağlığını korumak ve yükseltmek için çalışmaktadır.

DÜNYA EBELER GÜNÜ ÖNEMİ

İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olan ve yüklendiği önemli misyonla toplum için vazgeçilmez mesleklerden biri haline gelen ebelik, insanla birlikte var olmuştur.

Toplumun geleceği için vazgeçilmez mesleklerden olması nedeniyle ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye'de her yıl 21-28 Nisan Ebeler Haftası, dünyada ise 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanımaktadır.

Yurdun her köşesinde, köylerde, kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında hizmet veren ebeler doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri vermektedir.

Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan ebeler, annenin doğum acısını dindirmek ve bebekle ailenin kavuşmasını sağlamak gibi görevleri üstlenmesiyle toplum içinde saygın bir yere sahiptir.

Dünyadaki anne ve bebek ölümlerinin yüksek olduğu bölgelerdeki temel sorunların başında ebe sayısının yetersizliği gelmektedir. Anne ve bebek ölüm oranları ebe sayısının artırılması ile düşürülmektedir.

Doğum öncesi, esnası ve sonrasındaki bilgisizlik ve tecrübesizlik de ölümlere neden olmaktadır. Ebeler bu bakımdan toplum sağlığının koruyuculuğunu üstlenmektedir.

EBELİK NEDİR?

Ebelik, hamilelik döneminde hamileliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir. Ebelik uygulamaları, dünya ebeleri arasında belirgin farklılıklar gösterse de genellikle gebeliğin doğal, normal yanları üstünde yoğunlaşmaktadır.

Ebeler doğum öncesi bakımı sağlamakta, doğumun gidişini yönlendirmekte ve normal doğum yapmaya yardımcı olmaktadır. Batı dilinde ebe karşılığı kullanılan ''Midwife'' sözcüğü eski Saxan dilinden gelmektedir. Düz anlamı ile doğuran bir kadınla birlikte olan kadın demektir. Bu sözcük aynı zamanda ''ebe'' anlamındadır.

EBELİK TARİHİ

Dünyanın en eski mesleklerinden olan ebelik mesleği, eski çağlarda Asurlularda, Çinlilerde, Mısır'da, Eski Yunan'da, Hititlerde görülmüştür.

Ebelik, eskiden Türkiye'de anadan kıza geçen görgü ve deneyime dayanan bir meslekti. 19.yy'da İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde isim yapmış ebelerin yanında usta-çırak yöntemi ile yetişen ''küçük ebe ''adı verilen genç hanımlar ebelik görevlerini yürütmüşlerdir.

1909 yılında sivil ve askeri tıbbiye birleştirilmiş ve ilk ebe Sağlık Bakanlığına bağlı ortaokula dayalı ilk ebe okulu, 1952 yılında Ankara Doğum Evi'nde açılmıştır. 1961-1962 öğretim döneminde bu okullar Doğum Evleri'nden ayrılarak yeni bir düzenleme ile bağımsız bir kimlik kazanmış ve Sağlık Okulu adı altında öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. Ebelerin Sağlık Meslek Liseleri Ebelik bölümlerini bitirmeleri koşulu getirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, uygulandığı ülkelerde geçerliliği kabul edilmiş ebelik eğitimine girmeye hak kazandıktan sonra, bu programı başarı ile tamamlayarak ebelik mesleğini yerine getirmek üzere (tecili yapılan) ya da kendisine yasal olarak izin verilen bireye ebe unvanı adı verilmektedir.

Ana-Çocuk Sağlığı hizmetleriyle birlikte, doğum öncesi ve doğum, doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren ebeler, koruyucu önlemler, anne ve bebekte anormal durumların saptanması, tıbbi önlemlerin sağlanması ve tıbbi yardımın olmadığı durumlarda ilk yardım ve acil önlemlerin alınması gibi hizmetler vermektedir.

5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ MESAJLARI 2021

Eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyorum...

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, özverili, cefakar ve yüreği insan sevgisiyle dolu Beyaz Meleklerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü yürekten kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim...

Doğum öncesinde, anında ve sonrasında gece gündüz demeden fedakarca hizmet veren tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutlarız.

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun.

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun.

Ebelerimiz, yurdun her yerinde,şifa dağıtır. Gece,gündüz, dağ, taş demez seğirtir ve halkı, sağlık açısından eğitir. Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir…

Anne ve bebek sağlığını korumak için büyük bir özveri ile görev yapan ebelerimize teşekkür ediyoruz. Ebeler, sağlık hizmetinin kutsal anasıdır.

Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir. 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun.

Annelik duygusunu ilk yaşama anının görevlisi olan ve kutsal bir görevi icra eden ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyoruz.

Sevgi ve şefkatle miniklerin hayatlarına dokunan tüm ebelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutlarız.

Görevlerini özveri, sabır, gayret ve sevgi ile yerine getiren bütün ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyorum.

Ülkemizin dört bir tarafında gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bütün ebelerimizin,5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli görevler üstlenen, gebelikte, doğumda ve doğum sonrasında her zaman hayatımızın içinde yer alan, anne ile bebeğin ilk iletişim bağını sağlayan tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyorum.

Anne ve bebek ölüm oranlarının büyük bir hızla indirilmesinde ebelerimizin rolü büyüktür. Tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyorum.

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.

Sağlık kurumunun kanatsız melekleri ebelerimizin bu özel gününü kutlarım.

Mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanımıza hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin ülkemizin sağlığına yaptıkları katkılardan dolayı 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutlarım.