5 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 491 koronavirüs testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 26 BİN 476

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 414 semptomlu hasta belirlendi.

356 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 35 bin 464 kişi sağlığına kavuşurken, 356 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 bin 883 oldu.

BİR HAFTA ÖNCE VAKA SAYISI 40 BİNE DAYANMIŞTI

Koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma uygulamasının başladığı 29 Nisan tarihinde, Türkiye'de günlük vaka sayısı 37 bin 674 idi, 339 kişi de hayatını kaybetmişti.