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    5 Ocak Perşembe nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Bugün hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Balıkesir ve Manisa bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Peki 5 Ocak günü deprem mi oldu?
    • 05.01.2023 - 09:34
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    5 Ocak Perşembe nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    5 Ocak 2023 Perşembe gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık sorgulamaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde yaşayan ve sallantılar olduğunu hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Peki 5 Ocak'ta nerede deprem oldu?

    5 Ocak 2023 nerede deprem oldu?

    Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 5 Ocak'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Balıkesir ve Manisa bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Balıkesir 2.5 ile ve Manisa 1.7 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 5 Ocak 2023 deprem verileri:

    5 Ocak Perşembe nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #1

    5 Ocak 2023 AFAD deprem verileri:

    5 Ocak Perşembe nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #2


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