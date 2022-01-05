5 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıkarken 143 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 66 BİN 467

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıkarken, 143 kişi ise hayatını kaybetti.

"HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE LÜTFEN DİKKATLİ OLUN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun."